Am mexikanesche Cancun ass et den Optakt vum UNO-Aarteschutz-Sommet, beim deem bal 200 Ëmweltminister iwwert d'Mesurë beroden, wéi een am beschte verhënnere kann, dass esou vill Aarten ausstierwen.



Am Fokus steet dobäi d'Ëmsetzen vun esou Mesuren am Regierungsprogramm vun den eenzele Länner.



Ee Grond fir dat séiert Ausstierwen sinn de staarken Asaz vu Pestiziden an d'Gen-Technik.