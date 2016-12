Internat.: Am meeschte gelies

Bei schwéiere Bëschbränn am US-Bundesstaat Tennessee si mëttlerweil op d'mannst 13 Leit ëm d'Liewe komm. Am Ganze goufe méi wéi 80 Mënsche blesséiert.Et wär op alle Fall dat schlëmmste Féier zanter iwwer 100 Joer an der Géigend, esou d'Pompjeeën.Den Damp dovun ass souguer op Satellittebiller vun der Nasa ze gesinn.