Déi nei Verfassung soll jo zu déifgräifende Changementer féieren. Eise "Jo" wäert net nëmmen Italien, mä och Europa an d'ganz Welt änneren, sou de Renzi e Freideg den Owend zu Florenz.E Sonndeg stëmmen d'Italiener per Referendum driwwer of, ob den aktuelle System vun zwou gläichberechtege Chamberen an Italien ofgeschaf soll ginn zu Gonschte vu méi enger grousser politescher Stabilitéit.D'Reform wier déi gréisste Verfassungsännerung an Italien zanter 1945 an ass enk mam Matteo Renzi senger politescher Zukunft verknäppt.De Premier huet annoncéiert bei engem "Nee" zeréckzetrieden. Den Renzi hat déi Aussoe zwar och nees nuancéiert, ma eng Demissioun schéngt bei engem Nee inevitabel ...Les Italiens se prononcent dimanche par référendum sur une réforme constitutionnelle négociée et portée par le chef du gouvernement, Matteo Renzi.

Voici cinq choses à retenir sur ce référendum:

- Sur quoi votent les Italiens

Ils se prononcent sur une réforme de la constitution qui prévoit essentiellement de réduire les pouvoirs du Sénat, doté actuellement des mêmes pouvoirs que la Chambre des députés. Si le oui l'emporte, le sénat ne votera plus la confiance au gouvernement et ne se prononcera que sur les lois constitutionnelles, la participation de l'Italie à l'UE ou la protection des minorités linguistiques. De 315 membres élus au scrutin universel, il passera à 100 membres nommés.

La réforme limite aussi les attributions des régions et supprime les 110 provinces, des entités territoriales intermédiaires entre les 20 régions et les 8.000 communes.

- Ils votent oui

M. Renzi, son Parti démocrate (PD, centre-gauche) et son allié du Nouveau centre-droit (NCD), soutenus par d'anciens chefs du gouvernement comme Romano Prodi et Enrico Letta, assurent que la réforme mettra fin à la valse des gouvernements --60 depuis l'instauration de la République en 1948-- et au ping-pong législatif entre les deux chambres.

Le patronat mais aussi des personnalités du sport ou du spectacle, ou encore des dirigeants étrangers comme Barack Obama et Angela Merkel, estiment, à des degrés divers, que la réforme modernisera l'Italie et représente un pas dans la bonne direction.

- Ils votent non

Les opposants à la réforme vont de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, en passant par les populistes du Mouvement 5 Etoiles (M5S) ou de la Ligue du Nord mais aussi par le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi (centre-droit, qui avait pourtant négocié la réforme avec M. Renzi) et des "frondeurs" du PD.

Tous dénoncent un risque de concentration des pouvoirs entre les mains du chef du gouvernement et une remise en question du délicat équilibre des pouvoirs mis en place en 1948 après le traumatisme du fascisme.

Leur principal dénominateur commun semble être la volonté d'obtenir la démission de Matteo Renzi.

- Des élections anticipées en cas de non ?

Ce n'est pas automatique, et en tout cas pas avant une réforme de la loi électorale en cours à la Chambre des députés. Parallèlement à la réforme constitutionnelle, le gouvernement Renzi a fait passer une réforme électorale, surnommée "l'Italicum", qui introduit une forte prime majoritaire pour la Chambre des députés et risque de rendre le pays ingouvernable si le Sénat reste puissant et élu à la proportionnelle. Toutes les formations politiques reconnaissent cette nécessité.

De plus, face aux critiques sur le risque de voir gouverner seul un parti --les populistes du Mouvement 5 étoiles selon les sondages actuel-- qui n'aurait obtenu que 25 ou 30% des voix au 1er tour, M. Renzi s'est engagé à modifier la réforme, avec un retour à plus de proportionnelle, même en cas de victoire du oui. Mais les détails restent encore flous.

- Les craintes économiques

Les partenaires européens et les marchés financiers considèrent qu'un oui renforcerait la stabilité de la troisième économie de la zone euro.

En cas de victoire du non, certains analystes évoquent un engrenage qui pourrait aboutir à une sortie de l'Italie de la zone euro, en partie à cause de la mauvaise santé des banques. D'autres, plus modérés, n'écartent pas quelques remous mais seulement à court terme.





Le référendum constitutionnel de dimanche en Italie débouche sur de multiples scénarios politiques. En voici les principaux:

- Si le oui l'emporte -

Le chef du gouvernement, Matteo Renzi (centre-gauche), qui a négocié cette réforme puis l'a portée face à toutes les autres formations politiques, en sort renforcé.

Même si les prochaines législatives sont prévues en 2018, M. Renzi pourrait réclamer un scrutin anticipé sur sa lancée. Mais il a promis de changer la loi électorale avant. Et c'est le président de la République, Sergio Matterella, qui peut seul décider de dissoudre le Parlement.

- Si le non l'emporte -

Une démission de M. Renzi semble inévitable. Mais ensuite, tout se complique:

* Renzi reste au pouvoir

M. Renzi remet sa démission à M. Mattarella, mais ce dernier lui demande aussitôt de former un autre gouvernement.

Il pourrait tout à fait obtenir la confiance du Parlement, soit avec sa majorité actuelle, soit avec une nouvelle majorité qui intégrerait le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi (centre-droit), comme ce dernier l'a évoqué ces derniers jours.

La loi électorale, qui offre actuellement une forte prime majoritaire, est modifiée au profit d'un scrutin plus proportionnel et des élections anticipées sont convoquées, au plus tôt au printemps.

Le principal obstacle à ce scénario reste M. Renzi lui-même: il a clairement indiqué son refus de prendre la tête d'un gouvernement qui n'aurait d'autre fonction que de changer la loi électorale. Mais il peut encore changer d'avis.

* Nomination d'un gouvernement technique

C'est le scénario le plus probable si l'on s'en tient aux déclarations de M. Renzi. M. Mattarella nomme un chef de gouvernement ayant au prélable reçu le soutien de la majorité actuelle ou d'une nouvelle majorité élargie.

Plusieurs noms circulent déjà: l'actuel ministre des Finances, Pier Carlo Padoan, le ministre du Développement économique, Carlo Calenda, ou le président du Sénat, Pietro Grasso.

Ce gouvernement pourrait être chargé de modifier la loi électorale en vue d'élections anticipées, ou alors se prolonger jusqu'à la fin de l'actuelle législature, en 2018, au grand dam de certaines forces politiques, dont le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, populiste).

* Dissolution immédiate du Parlement

C'est un scénario hautement improbable: la récente réforme électorale offre une forte prime majoritaire pour la Chambre des députés, tandis que l'échec de la réforme constitutionnelle du Sénat y maintiendrait le système proportionnel, rendant les deux chambres inconciliables.

Le M5S, donné gagnant dans les sondages en cas de scrutin majoritaire, souhaite aller aux urnes le plus vite possible. Mais toutes les autres forces politiques s'y refusent avant un retour à plus de proportionnelle à la chambre des députés.