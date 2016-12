D'Zaldoten hätten an der Nuecht d'Kontroll iwwert de Quartier Tarik al-Bab iwwerholl. Domadder wiere 60% vum Oste vun der syrescher Stad an den Hänn vun der Regierung.Aleppo ass zanter 2012 elo schonn an zwee Deeler gespléckt. Mëtt November huet déi syresch Arméi eng grouss Offensiv lancéiert, fir d'Stad komplett zeréckzëerueweren, wat an de leschten Deeg zéngdausende Leit verdriwwen huet.Déi humanitär Lag am Oste vun der Stad huet sech an der Lescht ëmmer weider zougespëtzt.Aleppo gëllt als strategesch besonnesch wichteg am syresche Biergerkrich.