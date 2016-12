Virum Hannergrond vun der Hyperinflatioun am Land féiert de Venezuela méi grouss Geldschäiner an.

Salsa am Venezuela: De President Maduro am Kader vun enger Tëleesemissioun ...

De sozialistesche President Nicolas Maduro huet deementspriechend Mesurë vun der Zentralbank annoncéiert.Deemno solle fir d'éischt Millioune vu 500-Bolivares- an duerno 5000-Bolivares-Schäiner an Ëmlaf kommen. Bis ewell ass den 100-Bolivares dee gréisste Schäin am Venezuela.D'Land ass mat der héchster Inflatioun op der ganzer Welt konfrontéiert.Um Schwaarzmaart ginn antëscht 4400 Bolivares fir een Dollar bezuelt.