"Ech géif meng Suen drop verwetten, datt den Hofer vun der FPÖ um Sonndeg d’Wahl an Éisträich gewënnt", sou de Brit Nigel Farage an der US-Press.

Hie wier och iwwerzeegt, datt den Hofer no senger Victoire géif ee Referendum iwwert een Austrëtt vun Éisträich aus der EU géif halen.Um Sonndeg gëtt an Éisträich de zukünftegen Bundespresident gewielt. Do trieden de Grénge Van der Bellen an den FPÖ-Mann Hofer géinteneen un. Et ass den drëtte Versuch. Déi éischte Kéier goufen et Ongereimtheete bei der Wiel, déi zweete Kéier huet de Pech d’Enveloppen net zougehalen.