De presuméierte Mäerder soll afghanesch Originen hunn an als Flüchtling 2015 an Däitschland gereest sinn. Dat soten déi responsabel Ermëttler op enger Pressekonferenz. De 17 Joer ale Mann ass an Untersuchungshaft, wëll awer näischt soen.Viru 7 Wochen war d'Studentin vergewaltegt an dout bei engem Floss fonnt ginn. Een Hoer, dat op der Plaz séchergestallt gouf, huet zum Verdächtege gefouert. Doniewent gouf Videomaterial aus engem Tram analyséiert, wou de Jong drop war.