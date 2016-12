Mat dëser Reform soll d'Land aus enger Instabilitéit erauskommen, déi virun allem duerch de politesche System entsteet. An Italien ginn et nämlech zwou Parlaments-Chamberen, déi allen zwee iwwer Gesetzer mussen ofstëmmen an dat féiert meeschtens zu engem laangen, ineffizienten Hin- an Hier. Dofir soll an Zukunft déi 2. Chamber, also de Senat, méi kleng gemaach ginn an net méi dierfe mat iwwer Gesetzer ofstëmmen. Kritiker fäerten awer dass Demokratie doduerch kéint geschwächt ginn.Eng 50 Milliounen Italiener kënnen nach bis 22 Auer ofstëmmen. Wa géint d'Reform gestëmmt gëtt, kéint déi drëttgréisste Wirtschaft an der Eurozon nees an eng Phas vu politescher Instabilitéit rutschen.