D'Flüchtlingsheemer uechter Rheinland-Pfalz sinn an de leschten 11 Méint am Ganzen 21 Mol attackéiert ginn.

Dat huet den däitschen Inneministère vum Bundesland op Ufro matgedeelt. Fir déi 21. Kéiere ginn Täter mat rietsradikale Motiver responsabel gemaach. Dobäi geet et gréisstendeels ëm Beschiedegung, Propaganda an Hetz géint Flüchtlingen. Donieft gouf et awer och 4 Dote bei deene Gewalt am Spill war, nämlech zwou Kierperverletzungen an zwou Brandstëftungen.