Während si hiren Tank vollgemaach huet, huet si mat engem Briquet hantéiert. Dobäi hu sech Bensin-Gaser entzünt. Beemol stoungen 2 Autoen op der Bensinsstatioun a Flamen. Och den Daach an zwou Pompelen hu gebrannt.Am Ganze gouf et ee Materialschued an der Héicht vun 80.000 Euro.