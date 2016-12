D'Decisioun huet jo mussen tëscht dem fréiere Grénge-Chef Alexander Van der Bellen an dem FPÖ-Politiker Norbert Hofer falen.Um 17 Auer goufen d'Wahlbüroen zougemaach a kuerz drop goufen déi éischt Héichrechnunge public gemaach.An déi hunn den Alexander Van der Bellen kloer virgesinn: 53,4 Prozent fir Van der Bellen, 46,6 Prozent fir den Hofer, esou de Stand géint 17.30 Auer.Um 17.46 Auer, esou den ORF, waren 72,9 Prozent vun de Stëmmen ausgezielt an du koum de Van der Bellen op 53,3 an den Hofer op 46,7 Prozent; d'Feelertoleranz louch deen Ablack ënnert 1 Prozent.Domat wier de Van der Bellen net méi anzehuelen, soe Experten aus Éisträich.D'FPÖ, d'Partei vum Norbert Hofer schéngt dat ähnlech ze gesinn. Si huet hir Defaite zouginn an den Hofer huet dem Van der Bellen och scho gratuléiert.

Sollte sech d'Héichrechnunge confirméieren, wier d'Resultat e gutt Stéck méi kloer wéi erwaart ausgefall.Dat definitiivt Resultat dierft eréischt um Méindeg erauskommen.De ganzen Dag iwwer gouf et iwwregens keng Informatiounen iwwert d'Wielerpartizipatioun. Dat aus guddem Grond: D'Verfassungsgeriicht hat dat verbueden, well de Risk, d'Ennresultat ze beaflossen, ze grouss gewiescht wier.6,4 Milliounen Éisträicher ware wahlberechtegt. Den Taux de participation louch bei rekordverdächtege 84,4 Prozent.Am Fréijoer louch e bei knapp iwwer 70 Prozent. Deemools hat de Van der Bellen ganz knapp mat 50,3 Prozent gewonnen, éier d'Geriicht decidéiert huet, datt nach eemol gewielt misst ginn.