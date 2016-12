Et ass eng onerwaarte Victoire fir d'Aktivisten an Ëmweltschützer: Déi ëmstridden Uelegpipeline am US-Bundesstaat North Dakota gëtt virleefeg net gebaut.

Dausende vu Bierger hate géint d'Pläng protestéiert. De Projet war immens ëmstridden, an dat net nëmme wéinst de Konsequenzen fir d'Ëmwelt: D'Pipeline sollt deels duerch een Indianer-Reservat lafen an hätt do helleg Plaze gestéiert.



Den zoustännegen "United States Army Corps of Engineers" huet elo annoncéiert, Alternativen ze sichen.