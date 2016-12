Hefteg Wiederen hunn an der südspuenescher Stad Malaga Iwwerschwemmunge provozéiert.

© AFP (Archivbild)

D'Regierung zu Madrid huet no dem ville Reen e Sonnden eng Warnung wéinst extremer Gefor fir d'Géigend un der Costa del Sol erausginn. Vill Stroossen zu Malaga souwéi an anere Gemenge wéi Marbella stinn ënner Waasser.Eng Fra koum an de Waassermassen ëm d'Liewen.