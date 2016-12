10 Joer laang hat eng kriminell Band do ënner falschem Numm operéiert an esouguer Visae fir d'USA erausginn.

Wéi et heescht, wieren dat richteg Dokumenter gewiescht, déi awer illegal beschaaft goufen.



Wéi vill Leit an de leschten 10 Joer mat esou gefälschten Dokumenter an d'USA areese konnten, ass nach net bekannt.

Dernieft goufen an der Ambassade nach Päss an Dokumenter aus 10 anere Länner fonnt.