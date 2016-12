© afp

Wéi et nämlech de Moien aus dem Matignon zu Paräis, dem Sëtz vum Premierminister heescht, trëtt de Valls den Owend um hallwer 7 an der Gemeng vun Evry virun d'Presse, ouni weider Präzisiounen. Wéi et aus dem Entourage vum Manuel Valls heescht, géif hien den Owend an dem Kontext seng Kandidatur offiziell bekannt maachen. Mat dëser Annonce war no der Deklaratioun vum President François Hollande net méi unzetrieden, gerechent ginn. Bei de Virwahlen vun de Sozialisten den 22. an 29. Januar, wäert och de fréiere Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg untrieden. Et gëllt all wahrscheinlech, dass de Valls am Fall vun enger Kandidatur als Premierminister zeréck trëtt. Dee Moment, kéim et zu engem Regierungsremaniement. Als méiglechen Nofolger, gëtt den Inneminister Bernard Cazeneuve genannt.