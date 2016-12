© AFP

De Brand war aus bis ewell nach ongekläerter Ursaach an der Kiche vum Luxushotel Regent Plaza ausgebrach. Vill Gäscht souzen an den ieweschte Stäck vum Gebai an der Fal a konnte sech net méi a Sécherheet bréngen. Vill vun hinne sinn erstéckt. Verschiddener vun hinnen hate probéiert sech mat Läindicher aus de Fënsteren erof ze seelen. Vill vun hinnen hunn sech dobäi uerg blesséiert. D'Pompjeeën haten d'Feier no ongeféier 3 Stonnen ënner Kontroll.