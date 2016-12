© INPUT-Presse

Éischten Informatiounen no soll ass e 56 Joer alen Automobilist vu Lëtzebuerg a Richtung Tréier gefuer. Kuerz hanner Igel ass hien op déi aner Spur geroden an do mat engem Bus kollidéiert. Den Auto ass no lénks geschleidert, wou en an en drëtt Gefier gerannt ass. Béid Auto sinn am Gruef leie bliwwen.D'Chauffeuren aus den 2 Autoe goufen op der Plaz behandelt a koumen an d'Spidol.Gléck am Ongléck haten d'Leit, déi am Bus souzen, deen och an d'Ongléck verwéckelt war: Hei ass kengem eppes geschitt.De materielle Schued ass ganz héich.D'B49 huet während den Opraumaarbechten op dëser Plaz fir eng gutt Stonn musse komplett gespaart ginn.Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Tréier, Igel an Zewen an d'Police vun Tréier.

Géint 18.50 Auer gouf et e Méinden den Owend zu Fréiseng am Schoumansbongert en Accident, wou zwee Autoe sech ze pake kritt haten. Eng Persoun ass liicht verwonnt ginn.



Zu Stuppecht um CR101 war géint 21.30 Auer en Auto verongléckt. Beim Accident ass kengem eppes geschitt.

Um 4 Auer an der Nuecht op en Dënschde waren d'Pompjeeë vun Habscht op Äischen geruff ginn.

An der Bettenwiss hat eng Heizung Feier gefaangen.