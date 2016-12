Zu Paräis an an den 22 Gemenge ronderëm gëllt en Dënschde wéinst der héijer Smogbelaaschtung e partiellt Fuerverbuet.

Internat.: Am meeschte gelies

All zweeten Auto muss op Uerder vun der Policeprefektur stoe bleiwen. Fueren dierfen nëmmen Autoen, déi um Enn vum Nummereschëld eng gerued Zuel hunn. Sollt d'Mesure verlängert ginn, wieren e Mëttwoch déi ongerued Zuelen un der Rei.



Als Konterpartei ass den ëffentlechen Transport en Dënschde gratis.

Fuergemeinschafte sinn net vum Verbuet betraff.



Et ass déi véierte Kéier an 20 Joer, datt sou eng Mesure dekretéiert gouf.