Eon, RWE a Vattenfall hate geklot an et huet sech fir déi däitsch Energiekonzerner gelount. D'Bundesverfassungsgeriicht ass um Dënschdeg zur Konklusioun komm, datt d'Gesetz vun der Sortie aus der Atomenergie deels géint d'Verfassung verstéisst. De Legislateur muss bis Enn Juni 2018 elo d'Gesetz iwwerschaffen an d'Betriber kënne mat enger appropriéierter Entschiedegung rechnen.



Déi schwaarz-giel Koalitioun an Däitschland hat 2011 nom Supergau zu Fukushima decidéiert, fir d'Lafzäitverlängerunge vu 17 däitsche Kraaftwierker zeréckzezéien.