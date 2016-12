D'Biewe mat enger Stäerkt vu 6,5 op der Richterskala gouf um Mëttwoch de Moie fréi virun der Küst vun der Provënz Aceh op der Insel Sumatra registréiert. Eng Tsunami-Warnung gouf et awer net.



Dausende vu Leit waren a Panik op d'Stroosse gelaf. Och an der Provënzhaaptstad Banda Aceh, ronn 100 Kilometer nordwestlech vum Epizenter, war d'Biewen nach ze spieren.



Duerch dat schlëmmt Biewen an den Tsunami Chrëschtdag 2004 war d'Stad bal komplett zerstéiert ginn. 180.000 Mënsche koumen deemools ëm d'Liewen. Alles an allem hat d'Katastroph ronderëm den Indeschen Ozean iwwer 230.000 Mënscheliewe gefuerdert.