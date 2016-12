Wéi et vum zoustännege Parquet heescht, wieren en Dënschdeg den Owend a Bolivien nach zwee weider Mataarbechter festgeholl ginn. Do virdrun war et zu Perquisitiounen an de Büroe vun der Gesellschaft komm.



Si kritt reprochéiert, ze wéineg Sprit fir de Vol vu Santa Cruz an déi kolumbianesch Stad Medellin u Bord gehat ze hunn.



De Fliger war den 28. November erofgefall. 71 Mënsche koumen ëm d'Liewen, dorënner ee groussen Deel vun enger brasilianescher Footballsequipe, déi de Fliger gechartert hat. Déi bolivianesch Regierung hat der Gesellschaft schonn d'Lizenz ewechgeholl.