Et duerf nach just militäresch intervenéiert ginn, wann et am eegenen Intressi ass, esou den designéierten amerikanesche President Donald Trump.

En Dënschdeg den Owend während engem vu sengen Optrëtter am Kader vu senger Tournée duerch d'USA huet säi Verspriechen, dat militärescht Engagement vun den USA ze limitéieren, nach eemol widderholl.

Dësen destruktive Kreeslaf vun Interventiounen a Chaos misst endlech een Enn hunn, sou den Donald Trump.



Hie sot och, dass ee sech nach just da wäert amëschen, wann et den eegenen nationale Sécherheetsinteressien déngt. D'USA missten sech op de Kampf géint Terroristen konzentréieren an ophalen, sech an anere Länner fir ee Regimewiessel anzesetzen.



Weider huet hie versprach, sech fir d'Stabilitéit an der Welt anzesetzen. Wéi dat genee soll geschéien, huet den Donald Trump net gesot.



Begleet gouf hie bei sengem Optrëtt an North Carolina vum designéierte Verdeedegungsminister James Mattis. An den nächsten Deeg a Wochen huet den Donald Trump nach Optrëtter virun allem an de Swing States geplangt, deene Staaten, wou hien den 8. November déi decisiv Wielerstëmme krut.





Den US-President Obama huet iwwerdeems seng eegen Anti-Terror-Strategie nach emol verdeedegt. U säi Successeur war et den Appell, net ëmmer den einfachste Wee ze sichen. Et dierft een de Leit net einfach verspriechen, datt ee ,mat méi Bommen, weideren Zaldoten oder enger Mauer géint den Terror wanne kéint. Et misst ee sech de Problemer mat enger intelligenter Strategie stellen, sou den Obama bei enger Ried op enger Militärbase zu Tampa, Florida. An dofir bréicht een och militäresch a politesch Allianzen.