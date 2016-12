No engem Schëffsongléck virun der Küst vum Jemen gi bal 60 Leit vermësst. Just 2 Persounen hätte kënne nom Ongléck viru 5 Deeg gerett ginn.

Déi staatlech Medien hunn dës Nouvelle e Mëttwoch matgedeelt. U Bord waren, der Regierung vum Land no, ronn 60 Passagéier.D'Schëff war am Südoste vum Land fort gefuer. Zil war een Inselgrupp am Indeschen Ozean. Soss Detailer ginn et nach keng.