Am Norde vu Pakistan ass e Mëttwoch eng Passagéiermaschinn vun der Pakistan International Airline mat 47 Leit u Bord verongléckt.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

De Vol PK-661 war um Wee vu Peshawar op Islamabad, no enger Tëschelandung um Chitral Airport, ass de Fliger nom Start vum Radar verschwonnen. De Pilot soll kuerz virdrun Problemer mam lénke Motor gemellt hunn.Verschidde Medie mellen d'Maschinn vun der Pakistan International Airlines wier an der Géigend vun Havelian erofgefall, an enger Regioun mat ville Bierger.D'Rettungsequippen hätten op der Onglécksplaz schonn 7 Doudeger gebuergen.