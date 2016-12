Zerstéierungen am Oste vun Aleppo.

Dee Chiffer nenne Mënscherechtsaktivisten.Duerch déi hefteg Loftattacke wier bal 400 Ziviliste gestuerwen, dorënner 45 Kanner. Dat mellt de syreschen Observatoire fir Mënscherechter. Iwwer 100 Persoune wieren duerch Granaten ëm d'Liewe komm, déi Rebellen op Quartiere geheit hunn, déi ënnert der Kontroll vun der Regierung oder kurdeschen Unitéite sinn. 35 Kanner goufen déidlech getraff.Den Aktivisten no hätten déi syresch Arméi an hir Alliéiert bis ewell ronn 80% vun de Rebellenterritoiren zeréckeruewert.Trotz där schlëmmer Situatioun an der syrescher Stad Aleppo huet de Staatschef Baschar Al-Assad d'Fuerderung no enger Wafferou zeréckgewisen. Dës Méiglechkeet géif sou gutt wéi net existéieren, sou den Assad an engem Interview mat enger syrescher Dageszeitung.D'USA haten e Mëttwoch zesumme mat Däitschland, Frankräich, Groussbritannien, Italien a Kanada eng direkt Wafferou gefuerdert, fir humanitär Hëllef an d'Stad eranzeloossen.