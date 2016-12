Duerch eng Loftattack op eng Stad am Weste vum Irak, déi IS kontrolléiert gëtt, koumen Dosende vu Leit ëm d'Liewen oder goufe blesséiert.

© AFP

Duerch d'Bombardementer wiere 66 Mënsche gestuerwen, heescht et vun engem Spidol. Bal 90 Leit wiere blesséiert ginn. Zil vun der Attack war ee Maart. Et ass nach net gewosst, wien fir d'Bombardementer responsabel ass. Déi irakesch Arméi an déi international Koalitioun bombardéieren den IS am Irak.