Am US-Staat Michigan huet e Geriicht d'Neiauszielung vun de Stëmmen vun de Presidentielle gestoppt.

Dat melle lokale Medien a beruffe sech op eng Geriichtsdecisioun. Dem Riichter no, war déi gréng Kandidatin Jill Stein net berechtegt fir unzefroen, datt d'Stëmmen nei ausgezielt ginn, well se keng realistesch Chance hat, d'Wahl ze gewannen.D'Stein war landeswäit op ee Prozent vun de Stëmme kommen, huet awer kritiséiert an de Bundesstaaten Wisconsin, Pennsylvania a Michigan wiere Wahlmaschinne manipuléiert ginn.