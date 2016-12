© AFP

Dat huet den israelesche Premier dem franséische President François Hollande um Telefon matgedeelt. Presseinformatiounen no, hat de François Hollande Netanjahu an Abbas fir den 22. Dezember fir e Gespréich op Paräis invitéiert. Wéi et heescht hätten d'Palestinenser d'Invitatioun ugeholl.Frankräich beméit sech den Ament nei Impulser ze ginn fir eng friddlech Léisung am Noost-Konflikt. D'Friddensverhandlungen leien zanter Abrëll 2014 op Äis.