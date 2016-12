Internat.: Am meeschte gelies

De fréiere Minister hat schwaarz Konten am Ausland.Déi Schwäizer Bank, déi vum Jérôme Cahuzac genotzt gouf, krut d'Héchststrof vun 1,8 Milliounen Euro. De Parquet hat donieft gefrot, d'Bank sollt et och verbuede kréien a Frankräich z'exerzéieren. Dat huet d'Geriicht awer net zeréckbehal. Een ugeklote Banquier krut ee Joer Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vun 375.000 Euro.