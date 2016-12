Den hollännesche Rietspopulist Geert Wilders hat während engem Wahlkampfoptrëtt am Joer 2014 viru Sympathisanten zu Den Haag gefrot, ob si manner oder méi Marokkaner wéilten an hirer Stad an an Holland hunn.Dës hunn doropshi manner geruff. De Wilders hat deemools versprach, sech dorëms ze këmmeren.An dräi Méint sinn an Holland Parlamentswahlen. Dem Wilders seng rietspopulistesch Partei fir d'Fräiheet kéint als stäerkste Kraaft dorausser ervirgoen, sou dass hie Premierminister kéint ginn.