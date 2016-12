A villen Deeler vun Europa an an den USA hëlt déi faschistesch Rhetorik zou an d'Mënscherechter gi mat Féiss getrëppelt.

Do virdrun warnt den UNO-Mënscherechtskommissär Zeid Ra'ad Al Hussein.2016 wier ee katastrophaalt Joer fir d'Mënscherechter gewiescht. De Kommissär huet op Konflikter wéi de Biergerkrich a Syrien, déi brutal Gewalt duerch Extremistegruppe wéi dem IS, de Klimawandel, d'Diskriminéierung an een enorme wirtschaftleche Desequiliber higewisen.A verschiddenen Deeler an Europa an an den USA géif sech eng béisaarteg an haasserfëllten auslännerfeindlech Rhetorik ausbreeden.D'Politik géif dëser Entwécklung awer dacks näischt entgéintsetzen, warnt den UNO-Mënscherechtskommissär. D'Rhetorik vum Faschismus géif sech net méi just op eng geheim Ënnerwelt vu Faschisten limitéieren, mä géif ëmmer méi alldeeglech ginn.