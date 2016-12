Hien ass am Alter vu 95 Joer an engem Spidol am US-Bundesstaat Ohio gestuerwen. Dat mellen amerikanesch Medien.



De Gouverneur vun Ohio huet den Doud vun dem legendären Astronaut via Twitter confirméiert.



Den John Glenn, deen 1921 zu Cambridge am Ohio op d'Welt komm war, ass 1962 als éischten US-Amerikaner an engem Raumschëff ronderëm d'Äerd geflunn.

No dëser Missioun sollt et nach emol 36 Joer daueren, bis de Glenn 1998 u Bord vum Space Shuttle Discovery nees huet dierfen, an de Weltall fléien. Domadder war den Astronaut am Alter vu 77 Joer och den eelste Mënsch am Weltall.



Hie war och US-Senateur.