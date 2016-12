D'FDP vu Bayern huet dës Nouvelle e Freideg bekannt ginn.D'Hildegard Brücher war 1921 zu Essen als drëtt vu fënnef Kanner op d'Welt komm. Mat 11 Joer huet si hir Eltere verluer, huet an de Krichsjoren vu 1940 bis 1945 Chimi studéiert an huet misse materliewen, wéi hir Groussmamm sech aus Angscht virun der Deportatioun d'Liewe geholl hat. Hir Geschicht als hallef jüddesch huet si hiert Liewe laang geprägt.1948 gouf d'Hildegard Hamm-Brücher an de Staatsrot zu München gewielt, spéider Deputéiert a Bayern a Staatssekretärin am hessesche Kulturministère. An der Amtszäit vum Bundeskanzler Willy Brandt war si Staatssekretärin am Bundesministère fir Bildung a Wëssenschaft a war an der Amtszäit vum Helmut Schmidt déi éischt Staatsministesch am Auswäertegen Amt zu Berlin. Am Bundestag war si vu 1976 bis 1990.