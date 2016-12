D'Leit wieren am fréie Moien op zwou Punkten duerch de Grenzzonk komm. Dat mellt déi zoustänneg Prefektur vun der Plaz.

5 Persounen, 2 Gardienen an 3 Refugiéë si blesséiert ginn. D'Flüchtlingen hunn an der Vergaangenheet ëmmer nees probéiert, Ceuta ze stiermen, fir esou op spueneschen also europäeschen Territoire ze kommen.