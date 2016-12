An Italien kéint den neie Regierungschef schonn e Méindeg presentéiert ginn. De Posten kéint vum Sergio Mattarella iwwerholl ginn.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Wéi et an der Zeitung "La Repubblica" heescht, kéint de President Sergio Mattarella vläicht awer de Matteo Renzi domadder chargéiert hunn, d'Regierungsgeschäfter weiderzeféieren. Offiziell fiert de Staatschef einstweilen mat de Consultatioune vun de Parteien fir d'Formatioun vun enger neier Regierung virun. De Staatschef huet fir d'éischt Vertrieder vu méi klenge Parteien empfaang. Déi sozialdemokratesch Regierungspartei PD an déi gréisst Oppositiounsparteien sollen e Samschdeg passéieren.