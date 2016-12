Bei zwou Kamikaze-Attacken sinn am Nigeria op d'mannst 30 Mënschen ëmkomm.

Zwou Fraen hu sech op engem Maart an der Uertschaft Magdali an d'Lut gespreng, esou heescht et vun engem Spriecher vun der Arméi.