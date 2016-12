Bis ewell gëtt nämlech ugeholl, dass Russland hannert dëse Cyber-Attacke stécht, déi sech virun allem géint déi demokratesch Kandidatin Hillary Clinton geriicht haten. Duerch dës Attacke koume vertraulech E-Mailen aus der Parteizentral vun den Demokraten an dem Clinton senger Wahlkampfmanagerin an d'Medien.Den Obama wéilt, dass d'Resultater vun der Enquête him nach virum Enn vu senger Amtszäit bis den 20. Januar virleien.

Detailer an der "Washington Post"



Russland soll Afloss op de Wahlkampf zu Gonschte vum designéierte President Donald Trump gehat hunn. Zu där Konklusioun kënnt den amerikanesche Geheimdéngscht CIA an engem interne Rapport, deen der "Washington Post" virläit.



Wéi et heescht, hätten Insider, déi een Drot zu Moskau hunn, d’Plattform Wikileaks mat gehackten Emaile vun den Demokraten gefiddert. D’Zil vu Russland wier et gewiescht, den Trump un de Pouvoir ze bréngen, heescht et.



Den Donald Trump huet sech no der Publikatioun gewiert. Et géif sech hei ëm déi selwecht Leit handelen, déi scho beim Saddam Hussein gemengt hunn, hien hätt Vernichtungswaffen.