Den Condamnéierte Ronald Smith huet dunn 13 Minutte laang mam Liewe gekämpft, 34 Minutten huet déi ganz Exekutioun gedauert.



21 Joer laang souz den 45 Joer ale Mann am Prisong, well en 1994 eng Fra an engem Supermarché ëmbruecht huet.



Mat dësem Fall ass Debatte an den USA nees lancéiert, wéi een Condamnéierten exekutéiert. Well europäesch Firmen d’Produktioun vum Gëft an der Sprëtz net méi hierstellen, experimentéieren amerikanesch Bundesstaaten op eege Fauscht.



Mam Resultat, datt d’Niewewierkungen enorm sinn. An anere Bundesstaate goufen d’Hiriichtungen mat der Doudessprëtz gestoppt.