Um Samschdeg ass et d'Nouvelle, datt Frankräich den Ausnamezoustand am Kader vun den Anti-Terror-Mesure verlängere wäert.

© afp

Dës Entscheedung gouf virun allem mat Bléck op d'Presidentschaftswahlen am Fréijoer an d'Parlamentswahlen am Juni 2017 getraff. Den Ausnamezoustand war jo den 13. November 2015 no der Terror-Attack zu Paräis ausgeruff ginn.Ënnert anerem erlaabt dat den Autoritéiten, d'Wunnenge vu Verdächtegen ouni Ordre vum Parquet ze duerchsichen a presuméiert Djihadisten ënner Arrest ze stellen.