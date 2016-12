Vun der syrescher Observatiounsagence fir Mënscherechter heescht et, den IS hätt elo nees den Nordweste vun der Stad ënner Kontroll.

© afp

Am Zentrum géing den IS den Ament géint déi syresch Arméi kämpfen.Virun 8 Méint war den IS aus der anticker syrescher Stad Palmyra verdriwwe ginn, hat awer virun e puer Deeg eng nei Offensiv lancéiert.