© INPUT Presse

© INPUT Presse

De Mann a seng Bäifuererin sinn hannert enger Ambulanz gefuer, fir e Familljemember an d'Spidol ze begleeden. Op eemol sinn en Trapp Réi vum op d'Strooss gelaf komm an de Chauffeur hat keng Chance, den Déieren aus dem Wee ze kommen. De Coup war esou hefteg, datt ee Réi duerch déi viischt Scheif an den Auto era geflunn ass.Den 41 Joer alen Automobilist gouf blesséiert a koum mat der Ambulanz an d'Spidol; seng 40 Joer al Bäifuererin gouf awer nach vill méi uerg blesséiert, soudatt de Rettungshelikopter misst kommen.Fir d'Déier koum natierlech leider all Hëllef ze spéit an den Auto ass och komplett futti. Éischt Ermëttlunge vun der Däitscher Police hunn erginn, datt an der Géigend eng Dreifjuegd stattfonnt huet. Ob d'Réi doduerch op d'Strooss gedriwwe gi waren, ass awer nach net kloer.D'Strooss hat misse fir eng Stonn komplett gespaart ginn.