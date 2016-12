Déi éischt Explosioun gouf duerch eng Autobomm ausgeléist an hätt virun allem Poliziste viséiert, déi beim Besiktas-Stadion fir Sécherheet suerge sollten. Deemno wären déi meescht Affer och Polizisten, dat sot den tierkeschen Inneminister.



Déi zweet Attack war bal zur selwechter Zäit an engem Park, do hätt sech den Attentäter selwer mat an d'Luucht gesprengt.



Den tierkesche Premier huet dowéinst um Sonndeg een Dag Staatstrauer aberuff.



Bis ewell huet nach keng Organisatioun d'Attacke revendiquéiert.



D'Tierkei war an de leschte Méint ëmmer nees vu grujelegen Attentater viséiert. Déi meescht dovu ginn et op de Konto vun der verbuedener kurdescher Aarbechterpartei PKK an vun den Djihadiste vum islamesche Staat.