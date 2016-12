Do entscheet sech, ob se vun den Sozialdemokraten, also der PSD wëlle regéiert ginn oder vun der Mëtt-Rechts-Nationalliberaler Partei PNL.D'PSD war an de leschten Ëmfroen ëmmer vir. Si verspriechen de Bierger virun allem méi héije Salairen a Pensiounen.Rumänien ass zanter 2007 Member vun der EU. An obwuel et der rumänescher Wirtschaft no enger schwéierer Rezessioun den Ament nees besser geet, bleift d'Rumänien dat Land vun den 28 an der EU, dat am Meeschte benodeelegt ass. 1 Bierger op 4 lieft an Aarmut.