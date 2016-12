Internat.: Am meeschte gelies

De Staatspresident Sergio Mattarella huet den 62 Joer alen Sozialdemokrat domadder chargéiert, eng nei Regierung ze forméieren.

De President Mattarella hat nach e Samschdeg den Owend, no sëlleche Gespréicher mat Vertrieder vun all de Parteien a politeschen Instanzen ugekënnegt, hie géing an den nächste Stonnen iwwer een Auswee aus der Kris entscheeden.