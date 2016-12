Hir dreeë bis zu engem Joer Prisong an eng Geldstrof vu 15.000 Euro. Hannergrond vun der Affär ass dee schonn ale Konflikt tëscht dem Geschäftsmann Bernard Tapie an dem fréiere Crédit Lyonnais, wat d'Vente vum Sportartikelproduzent Adidas am Joer 1994 betrëfft.



2008 hat den Tapie vun engem privaten Tribunal Arbitral Schuedenersatz an Héicht vu 400 Milliounen Euro zougesprach krut. Der deemoleger Finanzministesch gëtt virgehäit dëst Uerteel net kontestéiert ze hunn.



D'Uerteel gouf an tëscht vun der franséischer Justiz annuléiert. Géint direkt e puer Beschëllegter lafen Enquêten.