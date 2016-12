New York

Déi feierlech Zeremonie ass an der UNO-Vollversammlung zu New York. Duerno presentéiert hien d'Schwéierpunkte vu senger Aarbecht.Mat Spannung gëtt erwaart, wéi hie sech zum Biergerkrich a Syrien äussert. De Guterres ass de Successeur vum Südkoreaner Ban Ki Moon, den 10 Joer un der Spëtzt vun der UNO stoung.Dem Antonio Guterres säi Mandat gëllt an enger éischter Phas fir 5 Joer.Hie war vun 1995 bis 2002 portugisesche Premier a gëtt den éischte fréiere Regierungschef un der Spëtzt vun der UNO