Holland an d'Schwäiz gehéieren no engem Rapport vun der Hëllefsorganisatioun Oxfam zu deene "schlëmmste Steieroasen" op der Welt. Et handelt sech ëm Länner, déi Entreprise Steieravantagen ubidden, wouduerch aarm Länner sou all Joer Recette vun op mannst 95 Milliarden Euro verléieren.



Dat géif duer goen, fir deenen 124 Millioune Kanner, déi net kënnen an d'Schoul goen, eng Educatioun unzebidden, souwéi duerch medezinesch Versuergung all Joer den Doud vu sechs Millioune Kanner ze verhënneren.



D'Bermuda-Inselen ginn als éischt genannt, hannendru kommen d'Kaimaninselen, dann Holland, d'Schwäiz a Singapur. Weider Länner, déi Oxfam a sengem Rapport nennt, sinn Irland, Lëtzebuerg, Curaçao, Hongkong, Zypern, d'Bahamas, d'Jersey, Barbados, d'Virgin Islands a Mauritius.