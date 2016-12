E Méindeg de Moie gouf et zu Lyon en arméierten Iwwerfall op e Geldtransporter. 70 kg Gold, mat engem Maartwäert vun 2,5 Milliounen Euro, goufe geklaut.

© AFP

Ier sech déi 4 Brigangen an hirem Privatauto duerch d'Bascht gemaach hunn, hunn se d'Sécherheetsbeamten aus dem Geldtransporter an hirem Gefier agespaart an dat ugefaangen.