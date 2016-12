Et ass déi lescht Personal-Decisioun, déi an den USA nach aussteet.

US-Medien no soll dat de Rex Tillerson ginn, de President a Generaldirekter vum Petrolsgupp ExxonMobil, deen awer net inkontestéiert ass, esouguer och an de Reie vun de Republikaner.

Den Tillerson wier e komplette Polit-Newcomer, dee keng Erfarung um internationale Parquet huet.

Gutt Relatiounen huet den Tillerson iwwerdeem mat Russland, well säi Petrolsgrupp zanter 5 Joer mat Rosneft zesummeschafft, fir a Sibirien an an der Antarktis no Pëtrol ze bueren. Den Tillerson ass dann och géint westlech Sanktioune géintiwwer Moskau.

Als Kandidate fir de Poste vum Ausseminister waren eng Zäit iwwerdeems de fréieren New Yorker Buergermeeschter Rudy Guiliani genannt ginn, grad wéi och de Mitt Romney oder de fréieren CIA-Direkter David Petraeus.

Iwwerdeem ass och elo kloer, datt den Trump och am Staat Wisconsin gewonnen huet – do waren jo d'Stëmmen op Demande vun der Kandidatin vun deene Gréngen nach emol ausgezielt ginn. Nodeem d'Bulletinen nach emol gezielt gi waren, krut den Trump souguer nach 100 Stëmme méi. Am Wisconsin hat de neien US-President nëmmen eng minimal kleng Avance op d'Hillary Clinton.





Den Donald Trump preparéiert dann och de Wiessel an d'Wäisst Haus an gëtt d'Leedung vu sengen Entreprisen u seng Jongen Donald Jr an Eric of. Wéi et vum Trump iwwer Twitter geheescht huet, géife während senger Presidence keng nei Geschäfter ofgeschloss ginn.

U sech sollt den Trump e Méindeg eng Pressekonferenz ofhalen, ma dës gouf ofgesot an een neien Datum gouf net festgeluecht.