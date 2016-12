Wéi et vun der Plaz heescht, géif d'Offensiv elo an déi decisiv Phas goen – all d'Defense-Strukture vun de Rebelle wieren zesummegebrach.



Bannent de leschte 24 Stonnen hunn eng 10.000 Zivilisten déi komplett zerstéiert Stad nach verlooss. Ënnert den Iwwerreschter vun deene futtisse Gebailechkeeten iwwerliewen iwwerdeems Mënschen, déi net méi do erauskommen.

Zanter 4 Joer ginn d'Quartieren am Oste vun Aleppo vun de Rebelle kontrolléiert.



Akut Suergen iwwert d'Situatioun vun den Ziviliste mécht sech iwwerdeem den UNO-Generalsekretär.

Wéi de Ban Ki Moon sot, kéint een Nouvellen iwwer grujeleg Aktiounen um Terrain zwar net neutral iwwerpréiwen, mä et misst ee vum Schlëmmsten ausgoen.



Der UNO no misst déi syresch Arméi zesumme mat de russeschen an iraneschen Alliéierten alles dru setzen, fir Zivilisten ze protegéieren.